Законопроект №3656, который предусматривает снижение ПДВ для агросектора с 20% до 14%, президент Украины Владимир Зеленский должен ветировать

Так считает бизнесмен Валентин Запорощук, о чем сказал в эфире "Романенко Беседы".

“Сам закон, его идея была для того, чтобы сырье, которое производится и потом не перерабатывается, а экспортируется в виде сырья за границу - сделать условия, чтобы выгоднее было его оставлять в Украине, перерабатывать здесь. Украина очень много производит подсолнечника. Подсолнечник - он идет как на внутреннюю переработку, мы знаем сегодня, что Украина один из мировых лидеров в производстве подсолнечного масла, и это масло потом, большая часть, уезжает за границу. Точно так же производитель экспортирует и саму семечку”, - сказал Валентин Запорощук.

Он отметил, что подсолнух является технической культурой и достаточно сложной для почвы, поскольку вытягивает из нее много ресурсов.

“Поэтому, этим законом создались условия, чтобы производителю было выгоднее продать эту семечку на внутренний рынок. За счет корректировки процентной ставки НДС и уменьшая ее до 14. Переработчик же, отправляя эту семечку за границу, он не попадает на разницу этого НДС. То есть, он экспортер. Все довольны, все счастливы. Вырастили там за счет наших ресурсов эту семечку, у себя переработали, получили добавленную стоимость, отправили за границу - получили валюту. Но каким образом в этом законе оказалось молоко? Мы молоко в сыром виде не экспортируем. То есть, все молоко, что производится - продается и перерабатывается на внутреннем рынке”, - добавил бизнесмен.

По его словам, в такой способ переработчик, получив молоко с НДС 14%, а готовую продукцию продав на полки под 20%, должен поднять стоимость продукта на 6%.

“То есть, внутренние лобби, они всем известны, понятны, они вбросили эту позицию в этот закон, никто профессионально его не доработал, то есть, не отсек на уровне Минфина. По нашим предварительным подсчетам, бюджет потеряет в этом году около 5,5 млрд грн. А они стоят уже в доходной части бюджета. То есть, это тот случай, когда принятый бюджет и теперь принимается закон, который этот же бюджет сейчас и откорректирует. И ассоциации, производители, все сейчас к президенту апеллируют, что типа, нужно ветировать закон, лишь по одной причине: что там есть молоко и туда еще и мясо поставили”, - подчеркнул Запорощук.

Он отметил, что это яркий пример бесхозяйственности или личностных интересов.

Напомним, как сообщала Politeka, ФРУ просит президента ветировать закон о снижении НДС для аграриев: он искажает конкуренцию на рынке.

Также Politeka сообщала, что по мнению экономиста, решение снизить НДС для производителей аграрного сырья является ошибочным и пролоббировано отдельными холдингами.