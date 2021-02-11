Тарифная проблематика остается основой для протестов в Украине. Так заявил в своем блоге политолог Руслан Бортник и объяснил, почему в ситуацию с тарифами должно вмешаться государство.

«На самом деле тарифы являются определяющими для развития экономики и уровня жизни в стране. Особенно в такой стране, как Украина где значительная часть, 50-70% расходов домохозяйств это тарифы и продукты питания. Поэтому мы к ним возвращаемся, мы видим, что, несмотря на все заверения, пока существенной стабилизации на рынке тарифов в Украине не произошло. Газ по 8 или даже больше остается серьезной обузой для многих рядовых украинцев», - заявляет эксперт.

Он также считает, что именно тарифная проблематика является основой для протестов в стране и навел результаты соцопроса, согласно которому 80% украинцев поддерживают антитарифные протесты. При этом правительство сделало прогноз роста тарифов на следующие 3-4 года и уже в 2021 году цена газа вырастет на 20%, тепла на 16-18%, а электроэнергии на 38-52%.

«Это врядли кого-то из нас порадует. Все это показывает, что в Украине до сих пор отсутствует модель эфективного тарифного регулирования, а украинские тарифы превратились в дополнительный налог , особенно на фоне того, что большая часть украинцев не платят нормальных налогов, кроме ПДВ. И это говорит о том, что рынка нет», - говорит Бортник

Он считает, что без смены модели, без ведения эффективной государственной антимонопольной политики, которая бы четко регулировала уровень прибыли производителей и поставщиков энергетических и тарифных услуг в Украине, тарифы будут только расти.

«Если нет силы, эффективности, ума, профессионализма проводить эффективное антимонопольное регулирование, необходимо вводить государственное регулирование и устанавливать максимальные потолки цен на услуги ЖКХ, которые будут разниться от региона к региону, от условия к условию. Но если рынок не справляется с этим регулированием, если он просто стрижет этих овец на длину шерсти, берет с нас то, что мы готовы отдавать, значит должно вмешиваться государство. Пока складывается впечатление, что энергетический и тарифный бизнес превратился в один из ключевых бизнесов для новой власти и поэтому изменений существенных в этом направлении нет», - подытожил Бортник.

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