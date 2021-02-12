Для выполнения требований Национального плана о сокращении выбросов (НПСВ) по экологической модернизации энергоблоков тепловых электростанций государство должно найти источники финансирования таких мероприятий, поскольку сейчас их выполнение невозможно
Об этом в ходе совещания по выполнению Нацплана сообщил и. о. генерального директора госкомпании «Центрэнерго» Александр Корчинский.
«Ни у кого нет сомнений в том, что экология должна улучшаться. Разумеется, это наши люди, мы все граждане Украины. Никто не возражает против того, что надо делать что - то, чтобы выбросов было меньше», - сказал Корчинский.
"Надо определить на государственном уровне источники финансирования. Без этого действительно этот проект не полетит. А без тепловой генерации сегодняшняя энергетическая система Украины не может нормально и стабильно функционировать", - заявил гендиректор.
По его словам, на ТЭС Центрэнерго практически на всех блоках установлены электрофильтры и есть единственная в Украине установка сероочистки. Однако сероочистка есть только на энергоблоке, работающем на антрацитовом угле, который в стране не добывается.
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Он подчеркнул, что уже выполнены реконструкции были возможны благодаря существовании специальной инвестиционной надбавки, которой уже более 1,5 года нет, и соответственно, нет средств на модернизации.
«Если старая модель рынка предусматривала инвестнадбавку, то сегодняшняя модель рынка таких механизмов не имеет», - уточнил Корчинский.
Напомним, ранее в "Укрэнерго" сообщили, что без корректировки условий Нацплана по сокращению выбросов в Украине возникнет острый дефицит электроэнергии, что может привести к необходимости ограничивать потребителей тока для обеспечения баланса в системе.
При этом компания "Донбассэнерго" предлагает отсрочить исполнение мероприятий НПСВ, ведь на сегодня отсутствует механизм финансирования экологической модернизации ТЭС, его надо разработать в условиях нового рынка электроэнергии.
Справка. Национальный план сокращения выбросов (НПСВ) утвержден в 2017 году, он, в частности, определяет намерения Украины как члена Энергетического сообщества существенно сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота и пыли от ТЭС и ТЭЦ Украины, мощность которых составляет 50 МВт и более.