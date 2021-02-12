Наблюдательный совет "Укрзализныци" не выполняет свою работу, поэтому парламент должен обратиться к правительству, чтобы изменить его состав

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян на телеканале "Украина 24", комментируя создание в Верховной Раде временной следственной комиссии по расследованию состояния дел в «Укрзализныце».

«По итогам этой ВСК, я считаю, парламентарии должны указать на те результаты или пробелы в работе наблюдательного совета и правления, которые являются очевидными. Потому что мы можем иметь очень много красивых презентаций, которые нам рассказывают, какой будет железная дорога через 20 или 50 лет, но сегодня теряют все», - рассказал Омелян.

Он отметил: временная следственная комиссия по результатам своей работы должна дать оценку, насколько должным образом выполняют свою работу члены правления и наблюдательного совета «Укрзализныци».

"Все ли они, как высокооплачиваемый менеджмент, сделали для того, чтобы компания была успешной. И я убежден, что здесь будут выводы довольно неутешительные", - считает Омелян.

По его словам, парламентарии должны обратиться с этими выводами к правительству с предложением изменить кадровый состав наблюдательного совета компании.

"По итогу работы ВСК парламент должен обратиться в Кабинет министров, господина Шмыгаля и профильных министров с соответствующими выводами. Я считаю, что кадровое заключение-это вопрос номер один. Потому что я на самом деле за последние 2 или 1,5 года кризиса экономического, пандемии не увидел от наблюдательного совета ни одного предложения, ни одного плана действий, каким образом должна работать «Укрзализныця» в новой ситуации... это тот орган, который должен формировать стратегию компании. К сожалению, мы этого не видим", - подытожил Омелян.

Напомним, ранее экс-директор по развитию бизнеса «Укрзализныци» Андрей Рязанцев сообщил, что Наблюдательный совет «Укрзализныци» сорвала получения кредита ЕБРР на закупку новых вагонов, при этом государство обязано уплатить банку 85 млн грн комиссии за неиспользование кредита. Вследствие этого, по его словам, производство украинских вагонов сократилось на 70%.

В свою очередь народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявлял, что новое руководство «Укрзализныци» способно провести реформирование отрасли. Однако наблюдательный совет компании затягивает этот процесс, потому что не хочет нести ответственность за серьезные шаги руководства.