Принятие закона о снижении промышленных выбросов в предложенном правительством виде убьет промышленность, поскольку у предприятий нет миллиардов на экомодернизацию, им нужна поддержка государства

Об этом заявил президент Союза химиков Алексей Голубов на встрече бизнеса с Минэкологии, где обсуждались замечания ФРУ к законопроекту «О промышленном загрязнении» №4167.

«Если этот закон внедрить без общей поддержки экономики и промышленности, то по сути дела это уничтожит промышленность», - сказал Голубов.

Он напомнил, что по подсчетам Минэкологии, для осуществления экомероприятий в соответствие с предлагаемым законопроектом о промышленных выбросах необходимо вложить 379 млрд евро до 2030 года. Однако у промышленных предприятий таких денег нет, а им предлагают провести экомодернизацию исключительно за счет собственных средств.

«379 миллиардов – это практически 38 миллиардов евро в год. Это 1 триллион 254 миллиарда гривен в год. Вдумайтесь в эту цифру. Откуда их взять? А, по сути дела, записано все так, что все преобразования «за рахунок власних коштив»,- подчеркнул Голубов.

По его словам, промышленность не в состоянии самостоятельно найти такой объем средств, поэтому предлагаемый законопроект должен быть изменен.

«Если отрасль работает с рентабельностью от 3 до 15%, и такие средства откуда-то найти и вложить, - это невозможно, это практически невозможно, это убьет промышленность», - подытожил Голубов.

Ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды. По его словам, у бизнес-сообщества есть много замечаний к законопроекту от Минэкологии «О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения» (№ 4167), которые должны быть учтены при его доработке.

В свою очередь экс-премьер, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил, что принятие законопроекта о промышленных выбросах (№4167) в существующем виде нанесет удар по предприятиям и углубит промышленный кризис.