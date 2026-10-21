Графіки відключення світла в Дніпропетровській області 22 жовтня передбачають тимчасове знеструмлення низки адрес через планові роботи.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області 22 жовтня стосуватимуться Дніпра, Жовтих Вод, Кривого Рогу та кількох сіл регіону.



Про це повідомляє ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК".

За інформацією про заплановані роботи, електроенергії не буде в різний час — переважно з 07:30 або 08:00 до 18:00. Жителям варто заздалегідь перевірити свою адресу та врахувати можливі незручності.

Де вимикатимуть світло у Дніпрі

У Дніпрі планові роботи триватимуть з 08:00 до 18:00. Вони охоплять такі адреси:

проспект Богдана Хмельницького — 116А, 118К;

вулиця Данила Нечая — 26;

вулиця Чорних Запорожців — 17, 17К, 22Д.

Адреси відключень у Жовтих Водах

У Жовтих Водах електроенергію планують відключити з 07:30 до 18:00. До переліку потрапили вулиці Героїв Чорнобиля, Баластна, Богдана Ступки, Володимира Великого, Євгена Черняхівського, Залізнична, Зоряна, Козакова Дача, Лісова, Львівська, Осіння, Підгірна, Севастопольська та Степова.

Також роботи заплановані в провулках Краснокутському, Народному, Річковому, Робітничому й Тупіковому.

У селі Миролюбівка обмеження стосуватимуться вулиці Богдана Хмельницького, а в Полтаво-Боголюбівці — вулиці Степової.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області 22 жовтня охоплять і Кривий Ріг. Там з 07:30 до 18:00 електроенергію планують вимкнути на вулицях Будівельній, Веселковій та Енергетичній, а також за адресою СТ «Дружба», 345.

Де ще заплановані знеструмлення

З 08:00 до 18:00 роботи триватимуть у селах Грушівка, Мар'янське та Широке.

У Грушівці йдеться про вулицю Шосейну, 1А, а в Мар'янському — про вулицю Центральну, 99Б.

У Широкому до списку внесли окремі будинки на Верхній Набережній, Степовій, Зарічній, Молдавській і Широківській вулицях, а також у Степовому провулку.

Мешканцям зазначених населених пунктів варто перевірити номери будинків у повідомленні про планові роботи. Це допоможе з'ясувати, чи стосуватиметься відключення конкретного помешкання.