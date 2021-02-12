Украинская власть проводит политику обнищания собственного населения и “тарифный геноцид”

Об этом в своем блоге сказал экономист Юрий Атаманюк.

“Рефлексирует благосостояние людей на ту ситуацию, которая создается в экономике правительством. Которое, с одной стороны, бездарное, с другой стороны, коррумпированное. Вот и все. А легче всего прийти к незащищенным: легче всего ободрать стариков, легче всего не выплатить матерям-одиночкам, легче всего не дать на сегодняшний день бесправным в трудовом законодательстве студентам стипендию”, - заявил Атаманюк.

Он отметил, что в Украине растут тарифы для людей, в результате чего они становятся нищими.

“Поэтому, такие перекосы у нас происходят в социальной политике, когда власть ведет, осознанно или неосознанно - это вы давайте оценку сами, политику обнищания собственного населения, и, как следствие, выдавливание людей из страны. И можно так сказать, сейчас это очень популярно - “тарифный геноцид”, - сказал Юрий Атаманюк.

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