Снижение НДС для аграриев противоречит договоренностям Украины с МВФ и фактически свидетельствует о спонсировании министром экономики Игорем Петрашко крупных агрохолдингов. Об этом идет речь в материале «Нового времени».



«Вместо того, чтобы максимально потратить увеличенную расходную часть на нужды медицины, Кабмин снизил ставку НДС для аграриев с 20% до 14%, по сути, став спонсором агробизнеса. Главным лоббистом этого налогового новшества является Игорь Петрашко, министр экономики и бывший топ-менеджер в агроимперии», - говорится в материале.



Издание также напомнило, что у действующего правительства очень сложные отношения с МВФ, в частности в прошлом году фонд выдал лишь один транш в $ 2,1 млрд из $ 5 млрд, предусмотренных программой Stand By, а получение остальных денег, крайне необходимых Украине, поставлено на паузу.



В такой ситуации, по мнению автора материала, правительству не следовало снижать НДС для аграриев, что в свою очередь приведет к снижению доходной части бюджета, и вряд ли будет позитивно воспринято МВФ. Кроме того, он отметил, что в Фонде не слишком обрадовались решению кабмина снизить тарифы на газ для населения на 30% — до 6,99 грн за кубометр, поскольку МВФ поддерживает рыночные принципы тарифообразования, а не ручное регулирование.



Ранее эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что выборочное снижение НДС для аграриев пролоббировано отдельными производителями и не будет способствовать повышению доступности продуктов питания для населения.



В то же время экономист Борис Кушнирук подчеркнул, что от закона о снижении НДС на отдельные виды агропродукции выигрывают только крупные агрохолдинги, а государство потеряет миллиарды. По его мнению, этот закон не должен вступить в действие.



Напомним, законопроект, предусматривающий снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14% (№3656) Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года, президент его еще не подписал.