Кроется ли что-то за знаменитым видеороликом Дмитрия Разумкова – и если да, то что?

Своё мнение в видеоблоге «Чаплыга без вопросов» высказывает политический эксперт Михаил Чаплыга.

«Что мы имеем? Имеем прекрасный ролик Разумкова, который он разместил на своей новой странице в Фейсбуке под названием «Политик Дмитрий Разумков». В принципе, тут ничего такого нет, он и есть политик. Спикер – это лицо парламента, он должен быть красивым, умным, понятным и позитивным. Кто-то должен вытягивать имидж целого института», - замечает Чаплыга.

Естественно, по его словам, в каждом ролике все видят тайные знаки. Пошли слухи: что Разумков взял отпуск за свой счёт, что будут назначать Витренко вице-премьером, что Порошенко не против возглавить правительство, что Тимошенко может войти в коалицию со «слугами» и тоже стать премьером или спикером, что в спикеры двигают Стефанчука…

Но главная суть в том, что в парламенте больше нет монобольшинства. Такая партия, как «Слуга народа», в принципе не может определиться, кто они, где они, с кем они и зачем они. Нужно искать что-то такое, что укрепит эту партию. Нужны новые альянсы – только политические, потому что своих товарищей никто не будет делегировать.

«Нужно формировать коалицию, но с кем? Не с ОПЗЖ – они им каналы выключили. «Голос» тоже не годится, от коалиции с ним пользы не будет. А вот «Батькивщина» была единственной фракцией, которая в прошлом декабре вместе со «слугами» голосовала за бюджет. Это уже был своего рода меморандум о намерениях», - полагает аналитик.

Ранее, как сообщает Politeka, Михаил Чаплыга настаивал, чтобы Украина руководствовалась исключительно собственными интересами.

Также он призвал сограждан не поддаваться на эмоции.