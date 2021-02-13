Европарламент в своей резолюции по имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС поддержал интеграцию Украины в европейскую континентальную энергетическую сеть (ENTSO-E)

Об этом говорится в резолюции Европарламента, принятой 11 февраля 2021 года.



«Также Европарламент призвал Украину завершить реформу электроэнергетического рынка и повысить уровень соответствия отраслевым требованиям законодательства ЕС прежде всего через усиление независимости оператора системы передачи НЭК «Укрэнерго», - отметили в УВЕА.

В ассоциации напомнили, что синхронизация объединенной энергосистемы Украины с энергосетью ENTSO-E запланирована на 2023 год. И подчеркнули необходимость скорейшего принятия Верховной Радой законопроекта №3364-1, который создает возможность для сертификации НЭК «Укрэнерго», по модели ISO.

Как сообщалось, недавно в ходе пресс-конференции генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко указал, что только применение европейского опыта регулирования рынков электроэнергетики и интеграции энергосистемы Украины с ENTSO-E позволит решить системные проблемы энергетики, усилить конкуренцию и снизить цены.

По его словам, синхронизация с энергосистемой ЕС в 2023 году возможна только после вступления в Украину европейских правил работы рынка.