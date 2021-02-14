Известный юрист Ростислав Кравец рассказал "Стране", какую ответственность может понести глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко за разглашение персональной информации о народном депутате Тарасе Козаке

Дейнеко публично заявил, что «Козак не покидал территории Украины», комментируя информацию о полете самолета, которым пользуется Тарас Козак в Абу-Даби, где сейчас находится Президент Украины Владимир Зеленский, пишет Hyser.

По мнению юриста такие действия чиновника являются беспрецедентными: «Эти данные относятся к персональной информации, которую запрещено обнародовать без согласия самого человека. Понятно, что Дейнеко сейчас это сделал не по своей воле – власти хотели как можно быстрее замять скандал с якобы полетом Козака в Абу-Даби и сказали Дейнеко опровергнуть. Вот он и опроверг».