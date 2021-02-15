Тарифные протесты в Украине не планируют завершаться, а вспыхнут с новой угрожающей для власти Зеленского силой

Среди причин продолжения тарифных акций называют позицию и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

Как передает NewsWeek, такое мнение выразил блоггер Федор Шмелев в своем блоге на сайте “Корреспондент“.

“Скандальный и.о. Министра энергетики Юрий Витренко своим первым решением на должности отменил льготный тариф на электроэнергию, чем повысил его на 30%. На прошлой неделе, Юрий Витренко заявил, что в Украине для достижения «полных» тарифов, их нужно повысить вдвое”, – отметил он.

Блоггер напомнил, что на прошлой неделе была опубликована запись разговора Юрия Витренко о необходимости повышения тарифов вдвое. Такие заявления и.о. министра, отмечает Шмелев, полностью противоположны идеям Президента Украины Владимира Зеленского, который заявлял о необходимости снижения коммунальных тарифов и борьбе с коррупцией в этой сфере.

“Люди продолжают перекрывать дорожное движение автотранспорта с достаточно простыми требованиями: не повышать тарифы на коммунальные услуги и вернуть хотя бы льготный тариф на первые 100 кВт/ч. По мнению протестующих, большинство людей стараются за весь месяц потребить менее указанного объема и такое повышение тарифа больнее всего ударит именно по пенсионерам и жителям сельской местности”, – добавил Шмелев.

К тому же, деятельность Витренко может стать катализатором для широкомасштабных гражданских протестов, что обязательно отразится на рейтинге Владимира Зеленского как политика и пропрезидентской фракции в целом, считает блоггер. Не смотря на это, Владимир Зеленский продолжает настаивать на кандидатуре Юрия Витренко в качестве первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины.

Шмелев напоминает, что, по сообщению народного депутата Гео Лероса, Владимир Зеленский планирует баллотироваться на второй срок президентства, “но такое кадровое назначение и пренебрежение интересами народа Украины уже сейчас приводит к снижению рейтинга власти с каждым новым опросом. Юрий Витренко, своими действиями и высказываниями, не только не укрепляет рейтинг власти, а наоборот – придает ему сильнейшего ускорения к нулю”, – считает блоггер.

Напомним, ранее сообщалось, что “слуга” Ирина Верещук назвала “неприемлемыми” высказывания Витренко о субсидиях.