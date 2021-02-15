Если бы был жив Степан Бандера, он бы точно не радовался с перекраски ржавых мостов в желто-голубой цвет. Так в эфире программы «Романенко. Беседы» заявил украинский юрист и общественный активист Геннадий Друзенко и объяснил, почему нынешняя декоммунизация лишает Украину шанса избавиться от советской сущности.
Он говорит, что главный вопрос в том, чтобы сделать украинское конкурентоспособным и показать, что оно лучше советского, и изменять содержание, а не форму.
«Я когда был в суде, я удивился, насколько ничего не изменилось, по сути, в ключевом моменте - в судопроизводстве. Изменилась, наверное, кройка мантии и изменился этот значок на пузе - вместо советского герба там появился трезубец. Надо бороться за сущность. Если у вас под украинским флагом то же дерьмо, которое было в позднем Советском союзе - несправделивое, античеловечное, абсолютно плохо образованное, которое не может не то, что убедительное решение написать, а хотя бы запятые правильно расставить в решении, то зачем позорить Украину», - говорит Друзенко.
При этом он отмечает, что в современной Украине есть достаточно достойных собственных явлений, которыми можно гордиться и над которыми не стыдно поднять украинский флаг.
«Как были Добробаты - это украинский феномен, как было волонтерство - это украинский феномен, наверное, над нашей ИТ-индустрией можно поднимать украинский флаг, потому что это вещи, которыми мы можем гордиться», - отмечает Друзенко.
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В то же время, поднимая украинский флаг над такой же советской сущностью, мы компрометируем Украину и забираем у нее шанс на декоммунизацию, поскольку в таких случаях Украина превращается в Советский Союз, из которого забрали все, что было хорошего, считает юрист.
Друзенко приводит действия главы Казахстана Нурсултана Назарбаева в качестве примера правильной политики относительно того, как сделать национальное модным.
«Что делает Назарбаев - он просто берет и показывает, что если Советский Союз это была Алмата, то новый Казахстан - это Астана. И ты видишь, что это действительно прорыв, будущее, это город, который выглядит абсолютно футуристично, который очень удобный, очень правильно построен, с совершенно иной эстетикой и технологичностью. Так надо строить Украину», - рассказывает Друзенко.
Напомним, Politeka сообщала, что в Одессе рассекретили еще один последний памятник Ленину.
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