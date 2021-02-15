Децентрализация в Украине продолжается, но и в ней многое было сделано не так как следовало. Но были ли эти ошибки допущены случайно или намеренно? Говоря словами Милюкова: что это, глупость или измена?

На этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» отвечает лидер общественного движения «Родная страна» Николай Томенко.

«И то, и другое. Вначале была рекомендация, а я предлагал прописать это в законе: например, что такое бюджетная способность. Нужно было прописать, что скора помощь должна иметь возможность доехать на вызов максимум за полчаса, пожарники – за 15 минут, полиция – за десять, и так далее. А дальше о рекомендации забыли, и это – первая ошибка правительства», - говорит он.

А на местах это был сознательный шаг: например, глава районного совета понимает, что район не имеет полномочий, и создаёт под себя ОТГ, чтобы снять мэра города, а самому стать большим начальником. Или местный помещик устанавливает на территории свою власть уже на законных основаниях. Ведь он – земельный собственник, и в пределах своей земли создал ОТГ, так что контролировать его теперь невозможно.

«В децентрализации больше играли роль субъективные факторы, чем объективные. К сожалению, и правительство, и Верховная Рада это допустили», - отмечает Николай Томенко.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассмотрел возможность формирования и состав новой коалиции в Верховной Раде.

Также Томенко потребовал от украинских политиков определить свою позицию в конфликте с Россией.