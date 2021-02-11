У Верховній Раді можливе створення нової коаліції

Як передає Politeka.net, такою думкою поділився лІдер політичної партії" Рідна країна " Микола Томенко в інтерв'ю Politeka Online (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, до складу майбутньої коаліції можуть увійти представники від трьох політичних сил, але реалізувати це буде досить складно.

"Тимошенко зайде в коаліцію тільки "під крісло" прем'єра, ми це розуміємо. "Голос" - деякі позиції потрібно підписати щодо євроатлантичної інтеграції та іншими ліберальними концептами. Їм потрібна програма, щоб пояснити, чому вони заходять (в коаліцію - ред.). "Довірі" нічого не потрібно, крім грошей на їхні округи", - пояснив Томенко.

Також він додав, що попри труднощі створення нового об'єднання в Раді все до цього йде.

"Однозначно можна сказати про одне: Зеленський в один момент зрозуміє, що все дуже погано. Він може і п'ять років не досидіти (у кріслі президента - ред.), не кажучи вже про другий термін", - підсумував політик.

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