Компания ДТЭК призывает правительство запретить коммерческий импорт тока из России и Беларуси и отменить искусственные ограничения на рынке электроэнергии, которые мешают интеграции в европейскую энергосистему

Об этом говорится в сообщении компании.

«Украина приблизилась вплотную к критической точке, когда времени на принятие решений почти не осталось. Для того, чтобы энергосистема страны успешно прошла осенне-зимний период и продолжила путь в направлении интеграции в европейское энергетическое пространство, необходимо уже сегодня решить вопрос ограничения импорта электроэнергии из РФ и Беларуси для частных компаний, оставив возможность поставки электроэнергии из этих стран как аварийной помощи и отменить прайс-кепи, которые являются преградой к либерализации рынка электроэнергии », - говорится в сообщении.

Компания призвала правительство безотлагательно вмешаться в ситуацию на энергорынке и провести антикризисный штаб с участием премьер-министра.

«Сейчас на рынке наблюдается повторение сценария 2020 года с импортом электроэнергии из России по демпинговым ценам, что приводит к необоснованному обвала индикативной цены электроэнергии до 120 коп / кВтч. Это становится определяющим ценообразующим фактором и нарушает конкурентные условия на рынке, заставляя национальных производителей нести убытки », - пояснили в ДТЭК.

В ДТЭК добавили, что в результате фундаментальных экономических ошибок и искажения европейских принципов регулирования Украинская энергетическая отрасль находится в состоянии глубокого кризиса.

Ключевыми причинами кризиса является масштабные манипуляции на рынке электроэнергии и импорт электроэнергии из страны-агрессора, который уже имеет необратимые последствия для отрасли и экономики страны.

«Финансовый дефицит отрасли с момента запуска новой модели рынка в 2019 году уже превышает 50 млрд грн. Это привело к вымыванию оборотных средств во всех генерирующих компаний и сокращение затрат на ремонты всех видов генерации. Как следствие, наблюдается рост аварийности оборудования, представляет угрозу надежному энергоснабжению », - говорится в сообщении.

Напомним, Украина возобновила импорт тока из Беларуси с января 2021 года. В феврале начались поставки из России. Всего с начала года было импортировано более 400 млн кВт часов на сумму 650 млн грн.

Накануне крупнейшие украинские ТЭЦ обратились к правительству с требованием запретить импорт тока из России и Беларуси, а также отменить искусственные ценовые ограничения, которые привели к возникновению критической ситуации в энергосистеме.