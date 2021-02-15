Задолженность государства перед предприятиями зеленой энергетики, выплата которой финансируется через тариф на передачу электроэнергии компанией Укрэнерго будет мешать сертификации компании для присоединения энергосистемы Украины к европейской ENTSO-E

Об этом 15 февраля сообщил директор Секретариата Энергосообщества Янез Копач, на Всеукраинском форуме «Украина 30. Платежка».

«Сейчас «Укрэнерго» собирает в тарифе деньги и на финансирование возобновляемых источников энергии. Поэтому есть тариф на передачу, транспортировки, являются услуги «Укрэнерго» (на диспетчеризацию - ред) - это все понятно. Но так же «Укрэнерго» собирает сейчас дополнительные налоги, так сказать, дополнительную наценку - для возобновляемых источников также », - сказал Копач.

Он подчеркнул, что такой подход не соответствует законодательству энергетического сообщества и может быть одной из причин. Это не проблема, если «Укрэнерго» будет собирать эти деньги, и быть как менеджером этого процесса. Но это не может быть частью соответствующего транспортного тарифа. И это проблема, которая требует разделения этих моментов », - сообщил Копач.

Напомним, предприятия возобновляемой энергетики подают иски о невыполнении государством своих обязанностей по оплате за произведенную "зеленую" электроэнергию и кроме "Государственного покупателя" суды начали привлекать в качестве ответчика также Кабинет министров Украины, как сторону, которая подписывала меморандум с инвесторами в выдновлювану энергетику .

При этом Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабинетом министров Украины обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло. По состоянию на середину февраля выплачено только 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы на видят никаких решений Кабмина по выплате остальных долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

Справка. Синхронизация объединенной энергосистемы Украины с энергосетью ENTSO-E запланирована на 2023. Только применение европейского опыта регулирования рынков электроэнергетики и интеграции энергосистем Украины с ENTSO-E позволит решить системные проблемы энергетики, усилить конкуренцию и снизить цены.