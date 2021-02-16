Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что выступает против импорта электрической энергии из России и Беларуси

Об этом он заявил на форуме Ukraine 30, трансляцию которого вел телеканал «Украина24».

"Мы против того, чтобы Украина импортировала электроэнергию и из России, и из Беларуси. Для этого нужно отсоединиться от системы с Россией и Беларусью и присоединиться к системе европейской", - заявил и. о. министра.

Витренко отметил, что его задачей будет недопущение импорта тока из России и Беларуси во время следующего отопительного сезона.

"Я буду над этим работать, чтобы не было такого, как этой зимой, когда мы вынужденно брали электроэнергию из Беларуси и даже некоторые дни из России. Нужно летом готовиться к тому, чтобы зимой не брать электроэнергию из России и Беларуси", - добавил и. о. министра.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси с января 2021 года. В феврале начались поставки из России. Всего по состоянию на 16 февраля было импортировано 430 млн кВт часов на сумму 700 млн грн.

Против импорта выступили крупнейшие украинские ТЭЦ, которые 15 февраля обратились к правительству с требованием немедленно запретить импорт и созвать Антикризисный энергетический штаб. По информации ТЭЦ, импорт может привести к остановке работы станций и срыву отопительного сезона.