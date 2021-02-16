Юрий Романенко в своем блоге рассказал, действительно ли ATR лишают государственного финансирования и заявил, что Муждабаев является дешевым манипулятором.

Он напомнил, что частный телеканал ATR оказался в тяжелом финансовом положении, так как государство, которое долгое время финансировало его на 1,5-2 миллиона долларов в год начало задавать закономерные вопросы о том, куда эти деньги расходуются. После этого Айдер Муждабаев и владелец телеканала Ленур Ислямов подняли «хайп» на теме того, что нельзя лишать крымскотатарский телеканал государственного финансирования, Муждабаев даже заявил, что власть – это расисты, что, по мнению Романенко, является манипулятивными уловками.

«На самом же деле украинское государство не против, чтоб финансировался крымскотатарский канал, потому что крымские татары – такие же граждане, как и все остальные, и почему не дать им возможность вещать на своем языке, рассказывать свои интересы и прочие вещи? Но, как и все другие граждане, когда ты берешь государственные деньги, ты должен отчитываться», - говорит эксперт.

«Если вы говорите о том, что вы тут строите европейскую державу, вы кричите к европейским посольствам, прикрываетесь резолюцией Европарламента, то вы должны отвечать на один простой вопрос: где деньги, куда и на что они идут. Потому что европейское современное государство — это об ответственности, о том, кто несет эту ответственность за неправильную растрату государственных ресурсов, за растрату денег налогоплательщиков. Так вот в Чехии, в Польше, в Великобритании, в США за нецелевую растрату денег налогоплательщиков людей просто сажают», - говорит Романенко.

Политолог отмечает, что Муждабаев отказывается принимать участие в тендере, в ходе которого все желающие участники медийного рынка в Крыму, которые тоже могут вещать о местных проблемах и интересах, могут в честной борьбе получить финансирование, ведь кроме ATR есть и другие каналы, которые освещают вопросы Крыма. Тем более, что правительство при этом заявило, что никто не собирается лишать ATR финансирования, если они начнут отчитываться за деньги.

«Муждабаев кричит о том, что смотрите, мы там все правильно потратили, есть соответствующие документы. Так Айдер, просто выкладывайте эти документы, выложил документ, показал куда, что и кому шло – и все, никаких вопросов не будет. Не нужно будет кричать, что кто-то не любит крымских татар или что кто-то зеленый фашист», - заявляет Романенко.

Ранее Романенко заявил, что деятельность Ислямова и Муждабаева не имеет ничего общего с интересами Украины.

Напомним, Politeka сообщала, что в указе о запрете NewsOne, 112 и ZIK «подшаманили» документы.