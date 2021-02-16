Развитие технологий в западных странах ведёт дело к тому, что работать людям приходится меньше, а получают они больше. И речь идёт не только о заработке, но и о безусловном базовом доходе, на который имеет право любой гражданин страны

А как у нас? На этот вопрос в эфире канала «Знай 24» отвечает эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев.

«Ещё Кейнс в конце 1940-х годов высказывал предположение, что в XXI веке человек будет работать по 14-15 часов в неделю. А сейчас в Западной Европе всерьёз обсуждается вопрос о 32-часовой рабочей неделе. По мнению европейцев, это даст ряд преимуществ. Во-первых, увеличится производительность труда. Во-вторых, снизится вся расходная составляющая. В-третьих, люди будут более здоровы и счастливы», - говорит гость программы.

Более того, сейчас эта идея в японском филиале Microsoft уже реализуется, там уже проводят соответствующие эксперименты. Но тут возникает вопрос: за чей счёт банкет? Ведь эта концепция утверждает: безусловный базовый доход, о котором говорят ведущие экономисты мира, из теоретической плоскости переходит в практическую.

«Европейцам хорошо – они деньги печатают с космической скоростью. А нам что делать? Чтобы зрители понимали: безусловный базовый доход для экономики Британии – это 900 фунтов на человека, а для экономики Украины – 2250 гривен. Начинать думать об этом нужно уже сейчас. Пройдёт пять-семь лет – и это станет такой же реальностью, как электромобили на улицах Киева», - заключает Руслан Бизяев.

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