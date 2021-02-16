В политике выигрывает тот, кого очень недооценивают. А вот видеоролик, который недавно выпустил спикер парламента Дмитрий Разумков, свидетельствует о его амбициях и может привести к волне критики, поисков компромата и в результате к росту антирейтинга
Такое мнение озвучил политолог Тарас Загородний в своем видеоблоге.
«Господин Разумков достаточно интересно ведет себя в парламенте, во фракции «Слуга народа», ведет игру с другими фракциями. Почему он делает так? Потому что господин Разумков достаточно опытный политтехнолог и понимает, что падение рейтингов «Слуги народа» рано или поздно приведет к тому, что люди будут искать альтернативу. И искать не среди условно старых политиков, а в первую очередь, среди так называемых новых лиц», - прокомментировал Загородний.
Равноудаленная позиция всех политических сил не нравится Офису Президента. Спикер - это второе лицо в государстве и в случае досрочной отставки президента исполнять обязанности будет Разумков.
«Слухи ходят вокруг того, что хотят сменить Разумкова на более проверенного солдата партии Стефанчука. Проблема в том, что снять можно, но вопрос, кого вы хотите вместо него поставить? Кто будет голосовать за спикера? Разумков проводил достаточно грамотную политику, выстраивал ровные отношения со всеми фракциями, вел себя как спикер парламента. К нему были подозрения, которые усилились после того, как он довольно неосторожно, на мой взгляд, выпустил ролик, где гордо шагает по пустому Киеву, заходит в парламент и заявляет: давайте начинать работать. Это очень похоже на старт политической кампании», - отмечает Загородний.
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Именно объявления своих политических амбиций, по мнению политолога, преждевременно, потому что против него начнут искать компромат, а это приведет к росту антирейтинга.
Напомним, как сообщала Politeka, недавно Тарас Загородний высказался на тему возможного третьего захода Юрия Витренко.
Также Загородний считает, что политики лукавят, когда говорят, что хотят народовластия.