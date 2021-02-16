В политике выигрывает тот, кого очень недооценивают. А вот видеоролик, который недавно выпустил спикер парламента Дмитрий Разумков, свидетельствует о его амбициях и может привести к волне критики, поисков компромата и в результате к росту антирейтинга Такое мнение озвучил политолог Тарас Загородний в своем видеоблоге.

«Господин Разумков достаточно интересно ведет себя в парламенте, во фракции «Слуга народа», ведет игру с другими фракциями. Почему он делает так? Потому что господин Разумков достаточно опытный политтехнолог и понимает, что падение рейтингов «Слуги народа» рано или поздно приведет к тому, что люди будут искать альтернативу. И искать не среди условно старых политиков, а в первую очередь, среди так называемых новых лиц», - прокомментировал Загородний.

Равноудаленная позиция всех политических сил не нравится Офису Президента. Спикер - это второе лицо в государстве и в случае досрочной отставки президента исполнять обязанности будет Разумков.

Именно объявления своих политических амбиций, по мнению политолога, преждевременно, потому что против него начнут искать компромат, а это приведет к росту антирейтинга.