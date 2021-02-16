Тепловые электростанции (ТЭС) пошли в отопительный сезон с рекордными запасами угля на уровне 2,6 млн тонн, но они были сработаны в IV квартале 2020 г. из-за повышенной нагрузки на тепловые электростанции в условиях затянувшихся ремонтов на атомных энергоблоках.



Об этом сообщил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в интервью изданию «Лига.Бизнес».



«Объемы производства на АЭС оказались исторически минимальными и недостаток в системе покрывался за счет угольных ТЭС. Все это привело к тому, что наши рекордные 2,6 млн тонн угля, накопленные перед отопительным сезоном, исчерпались в течение ноября-декабря», - сообщил глава НКРЭКУ.



Он отметил, что подобные события являются скорее исключением из правил, поскольку всегда атомные энергоблоки в Украине в отопительный сезон работают повышенным составом оборудования.



«Никакой катастрофы не произошло. Не думаю, что это саботаж. Надеюсь, техническая ошибка», - добавил Тарасюк.



Напомним, в середине января 2021 года НЭК «Укрэнерго» предупредило о риске отключения потребителей из-за низких запасов угля на государственных ТЭС. Дефицит угля возник из-за срыва ремонтной кампании на атомных электростанциях.

Поскольку АЭС не были готовы нести нагрузку осенью 2020 года, потребности энергосистемы покрывали угольные ТЭС, которые сработали накопленные перед отопительным сезоном рекордные запасы угля.