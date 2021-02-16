Итогом работы парламентской временной следственной комиссии (ВСК) по «Укрзализныце» должно стать принятие закона о железнодорожном транспорте и проведение реформирования железной дороги.



Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала «Украина 24».



«Парламентарии, я считаю, по итогу работы ВСК, кроме обращения в правоохранительные органы, должны наконец в этом году проголосовать закон о железнодорожном транспорте. Потому что эта реформа уже застыла во времени последние 10 лет", - сказал Омелян.



По его словам, он также надеется, что в результате работы ВСК будет остановлена коррупция на «Укрзализныце» и введено прозрачное тарифообразование.



«Оптимистично надеюсь, что по итогу работы ВСК будут остановлены ключевые коррупционные схемы Укрзализныци, будет введен справедливый прозрачный тариф по грузовым перевозкам и будут обеспечены условия для надлежащего функционирования пассажирского сегмента компании», - сказал Омелян.



Напомним, 27 января в Верховной Раде образовали временную следственную комиссию по вопросам проверки и оценки состояния АО "Украинская железная дорога". Председателем ВСК избрана народный депутат Юлия Гришина (фракция партии "Слуга народа"). В состав ВСК вошли 13 народных депутатов, срок ее деятельности - один год.



Ранее народный депутат, заместитель главы парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры-Владимир Крейденко заявил, что для проведения полномасштабной реформы «Укрзализныци» в соответствии с европейскими стандартами парламент должен принять профильный закон.



В то же время народный депутат Оксана Савчук заявила, что без поддержки со стороны государства провести комплексное реформирование «Укрзализныци» нереально.