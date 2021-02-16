Текущая версия законопроекта не учитывает пожелания бизнеса





Федерация работодателей Украины (ФРУ) призывает Верховную Раду Украины доработать законопроект №4167 «О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения».

Об этом говорится в сообщении федерации на ее странице в Facebook, пишет GMK CENTER

По мнению ФРУ, законопроект №4167 в текущей версии не учитывает пожелания бизнеса.

Введение интегрированных разрешений на выбросы является частью обязательств в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Однако реализация законопроекта в текущей редакции может нести значительные риски ухудшения бизнес-климата в Украине и иметь существенное негативное влияние на конкурентоспособность промышленности, считает ФРУ.

«Нормы законопроекта предусматривают значительное повышение требований к компаниям, которые осуществляют промышленное производство на территории Украины. Выполнение требований, предусмотренных законопроектом, потребует нескольких миллиардов евро инвестиций в экологическую модернизацию производств и поставит часть промышленных предприятий перед необходимостью сокращения или полного прекращения производства в среднесрочной и долгосрочной перспективе», – пояснила федерация.

ФРУ призывает власти разработать и внедрить меры государственной поддержки промышленности для реализации требований законопроекта №4167 и в рамках других обязательств по экологической модернизации промышленности.

В частности, федерация предлагает учесть в законопроекте следующие предложения:

распространить требования законов «О системе разрешений в сфере хозяйственной деятельности» и «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» на отношения в сфере контроля промышленного загрязнения;

осуществлять приостановление действия интегрированного разрешения исключительно в судебном порядке;

установить прозрачную процедуру и исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче, аннулировании, приостановлении интегрированного разрешения;

увеличить переходные периоды для полного выполнения норм закона, в частности сроков отступления – до 15-20 лет в зависимости от отрасли промышленности;

учесть инвестиционные способности, влияние на занятость в отраслях промышленности при установлении нормативов предельно допустимых выбросов в рамках утверждения наилучших доступных технологий и методов.

Как мы уже писали, ОП «Укрметаллургпром» также призвал власти доработать законопроект №4167. По мнению объединения, принятие законопроекта в текущей версии может негативно отразиться на целых отраслях экономики.

Напомним, что в ноябре комитет Рады по экологической политике и природопользованию рекомендовал принять за основу законопроект №4167. Документ предусматривает внедрение системы контроля промышленного загрязнения в рамках проекта «Наилучшие доступные технологии и методы управления для Украины» (НДТМ для Украины), который реализуется при поддержке Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) по поручению правительства Германии.

Законопроект предлагает ввести интегрированные разрешения на выбросы загрязняющих веществ для предприятий, которые являются загрязнителями окружающей среды.