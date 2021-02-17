«Я не совсем согласна, что здесь действуют США. Мне кажется, тут больше проблема внутренняя. Дело не в том, что могут поменять Артёма Сытника, а в том, что сегодня НАБУ ведёт несколько дел, которые касаются представителей Офиса президента. Это может быть просто совпадением по времени, но выглядит как дело политическое. Мне кажется, это неправильно: ведь претензии к НАБУ по поводу эффективности работы могут быть или не быть, независимо от того, трогает ли оно представителей Офиса президента или Кабинета министров», - говорит она.