В Украине постоянно слышны разговоры о том, что нашей стране диктуют из США, как следует действовать во внутренней политике. А как сможет сказаться на отношениях с Вашингтоном скандал вокруг поста директора НАБУ?
Свое мнение в эфире программы «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политолог Олеся Яхно.
«Я не совсем согласна, что здесь действуют США. Мне кажется, тут больше проблема внутренняя. Дело не в том, что могут поменять Артёма Сытника, а в том, что сегодня НАБУ ведёт несколько дел, которые касаются представителей Офиса президента. Это может быть просто совпадением по времени, но выглядит как дело политическое. Мне кажется, это неправильно: ведь претензии к НАБУ по поводу эффективности работы могут быть или не быть, независимо от того, трогает ли оно представителей Офиса президента или Кабинета министров», - говорит она.
По мнению Яхно, такое совпадение во времени придаёт делу политический контекст – независимо от того, есть ли он на самом деле. Это автоматически воспринимается через призму политических событий. Со стороны это может вызывать нарекания – и не только из США, но и внутри страны.
«Вопросы по поводу эффективности этих институтов должны находиться в объективной сфере. Нужно чётко понимать, почему это работает или не работает», - считает политолог.
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Ранее, как сообщает Politeka, Олеся Яхно сделала прогноз о том, под чей контроль президент отдаст Национальный банк Украины.