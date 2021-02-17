Более 15 депутатов из 5 парламентских фракций и групп призвали спикера Дмитрия Разумкова содействовать рассмотрению законопроекта о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси на ближайшем пленарном заседании.

Об этом говорится в копии обращения депутатов, которую обнародовал заместитель глава комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

Речь идет о законопроекте №4493, зарегистрированном в парламенте еще 14 декабря 2020 г.

«С января Украина, к сожалению, возобновила необоснованный импорт электроэнергии из РФ и РБ. Ситуация уже крайне отрицательно влияет на энергетическую отрасль, в частности только прямые убытки украинской энергосистемы составили свыше 5 млрд грн», - говорится в обращении депутатов.

Призыв к Разумкову немедленно рассмотреть законопроект о запрете импорта подписали, в частности Юлия Тимошенко, Степан Кубив, Тарас Батенко, Сергей Шахов и другие.

Напомним, в феврале Украина возобновила импорт электроэнергии из России. С начала месяца поставки возросли более чем в 5 раз. Также я с января Украина закупает электроэнергии на Белорусской АЭС режима Лукашенко.

Основным импортером российской электроэнергии является компания «Днепросталь-Энерго» олигарха Виктора Пинчука.

С начала года импортировано 450 млн кВт час российской электроэнергии на сумму 700 млн грн.