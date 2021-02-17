Более 15 депутатов из 5 парламентских фракций и групп призвали спикера Дмитрия Разумкова содействовать рассмотрению законопроекта о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси на ближайшем пленарном заседании.
Об этом говорится в копии обращения депутатов, которую обнародовал заместитель глава комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.
Речь идет о законопроекте №4493, зарегистрированном в парламенте еще 14 декабря 2020 г.
«С января Украина, к сожалению, возобновила необоснованный импорт электроэнергии из РФ и РБ. Ситуация уже крайне отрицательно влияет на энергетическую отрасль, в частности только прямые убытки украинской энергосистемы составили свыше 5 млрд грн», - говорится в обращении депутатов.
Призыв к Разумкову немедленно рассмотреть законопроект о запрете импорта подписали, в частности Юлия Тимошенко, Степан Кубив, Тарас Батенко, Сергей Шахов и другие.
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Напомним, в феврале Украина возобновила импорт электроэнергии из России. С начала месяца поставки возросли более чем в 5 раз. Также я с января Украина закупает электроэнергии на Белорусской АЭС режима Лукашенко.
Основным импортером российской электроэнергии является компания «Днепросталь-Энерго» олигарха Виктора Пинчука.
С начала года импортировано 450 млн кВт час российской электроэнергии на сумму 700 млн грн.