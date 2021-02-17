Украина может обеспечить энергетическую независимость через полноценную синхронизацию национального законодательства с европейским. Это позволит сформировать единые правила игры для всех участников и повысить инвестиционную привлекательность отрасли для ее трансформации в чистую, эффективную, конкурентную.
Об этом во время Всеукраинского Форума «Украина 30» заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, выступая на тематической сессии «Энергонезависимость Украины: в чем она заключается».
«Сегодня критически важно завершить либерализацию рынка электроэнергии. Применение лучшего европейского опыта в управлении позволит решить ряд системных проблем отрасли. Это даст возможность украинским потребителям и производителям в полной мере воспользоваться преимуществами либерализованного рынка через развитие конкурентных преимуществ отрасли, — отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. - Для Украины уже не стоит вопрос выбора направления и создания дорожных карт. На уровне правительства нужен мониторинг выполнения плана интеграции энергетики Украины в Европу».
По мнению Дмитрия Сахарука, евроинтеграционные стремления положительно повлияют на повышение энергонезависимости Украины в нескольких аспектах одновременно:
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∙ снижение энергоемкости и повышение эффективности энергетики;
∙ снижение импортозависимости и зависимости от одного поставщика с развитием конкуренции;
∙ синхронизация с европейской энергосистемой ENTSO-E;
∙ развитие ВИЭ для снижения зависимости от угля, газа и нефти.
Украина - один из крупнейших энергетических рынков континентальной части Европы, который нуждается в усилении энергетической безопасности. Согласно исследованию Global Energy Institute (США), Украина в 2020 году заняла последнее 25 место по уровню энергетической безопасности из 25 крупнейших энергетических стран мира.