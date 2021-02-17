Народный депутат Украины Алексей Гончаренко (фракция «Европейская Солидарность») зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения отдельных видов доходов»

Его принятие поможет отдельным категориям населения выйти «из тени» и работать легально: фрилансерам, работникам культуры, искусства и услуг, деятельность которых де-факто не подпадает под действие ФОТ.



Независимым работником может стать человек, доходы которого не превышают 100 размеров минимальной заработной платы за год (600 тысяч гривен), а также те, кто не имеет работодателя и не использует наемный труд.



Главная инновация законопроекта заключается в том, что учет своих доходов «независимые работники» будут вести самостоятельно, счет автоматически будет выставлять налоговая и оплатить его можно сразу будет через «действие» или в электронном кабинете налогоплательщика. Размер налога составляет 5% от доходов и 1,5 % военного сбора.



В новую категорию смогут попасть следующие виды деятельности:

• работники сферы образования и науки (преподаватели, переводчики, ученые);

• искусство и культура (дизайнеры, фотографы, художники);

• сфера питания и обслуживания;

* работники, выполняющие ремонтные и технические работы;

* также арендодатели, которые сдают жилые помещения размером до 400 м2 и нежилые помещения размером до 900 м2.



«Главная идея закона не в том, чтобы взыскать побольше налогов, а в том, чтобы показать: система уплаты налогов может быть максимально быстрой и людиноорієнтованою. Люди будут выходить из” тени " только тогда, когда будут понимать, что это выгодно в первую очередь для них. Принятие этого законопроекта позволит улучшить ситуацию с безработицей и стимулирует людей работать в “белую”. Поэтому приглашаю участвовать в обсуждении законопроекта, а коллег-депутатов поддержать его во время рассмотрения в Раде», - сказал народный депутат Алексей Гончаренко.