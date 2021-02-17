Восточный горно-обогатительный комбинат - это высокотехнологичное производство, которое дает долгосрочные перспективы, хорошие запасы для построения замкнутого ядерного цикла, а это энергетическая безопасность страны. Зато так называемым неолибералам, реформаторам - ни к чему украинские стратегические предприятия. Их задача - распилить все на металлолом и продать.

Такое мнение озвучил в своем блоге политолог Тарас Загородний, комментируя пребывания на предприятии Юрия Витренко, который стремится стать министром энергетики

«Он сказал рабочим, что предприятие убыточное, нет смысла здесь всех содержать. Более того, посоветовал им ехать в Польшу и там искать работу. А лучше - присылать оттуда деньги и это будет полезным для страны. Условно говоря, мышление господина Витренко - лучше спилить все на металлолом, продать, а шахты затопить. При этом он не вспоминает, что если их и затопить, то надо все равно содержать, а это большие деньги, там радиоактивное вещество», - прокомментировал Загородний.

По его словам, так называемым инвест-банкирам все равно, что будет в Украине. Им главное - быстро заработать деньги и сбежать в Лондон.

Раскритиковал политолог и позицию Витренко о цене на газ.

«Он признал, что себестоимость украинского газа, это примерно 2,6 грн за кубометр. Но, мол, мы не можем продавать украинцам этот газ. По его логике, газ надо продавать втридорога, по 7 гривен, при этом Нефтегаз как совершенно непонятна прокладка, будет получать сверхприбыли, затем платить налоги, из которых потребителям платить субсидии. Феерическая логика: сначала надо всех ограбить, из награбленного вычислить свой процент, а потом еще отдать на субсидии. А чтобы сделать среднюю цену на газ, доступную для людей, этим спекулянтам просто в голову не приходит», - сказал Загородний.

Напомним, Politeka сообщала, что недавно Тарас Загородний высказался на тему возможного третьего захода Юрия Витренко.

Кроме этого, ранее сообщалось, что Юрий Витренко помешает Зеленскому переизбраться на второй срок.