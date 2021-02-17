Партия «Слуга народа» не только существует уже давно, но и пока что удерживает первенство в украинском парламенте. Однако до сих пор нет единого мнения: какова идеология этой партии, да и есть ли она вообще?
Свой взгляд на проблему в видеоблоге «Чаплыга без вопросов» высказывает анархист Михаил Чаплыга.
««Слуги» сейчас решили уже в третий раз изменить свою идеологию. Кстати, вопросом идеологии они озаботились уже после прихода к власти, ведь совсем без идей как-то неприлично. Тогда они объявили себя либертарианцами. Всех это впечатлило: решили, что это, наверное, очень умные люди», - напоминает аналитик о недавних событиях.
Этот шаг ободрил настоящих либертарианцев, сторонников сокращения налогов. Но на практике «слуги» вместо снижения налогов и экономической свободы стали в медицине, образовании и других отраслях проводить принцип «сначала мы съедим ваше, а потом каждый своё».
Естественно, это вызвало в народе недовольство. И тут «слуги» решили: давайте мы вместо либертарианцев будем социалистами. Раз в обществе есть такие настроения, то нужно это дело возглавить. Но их «социалистический» период прошел как-то тихо, незаметно. Запомнился он разве кражей шпал и электрики в «Укрзализныце», переделом энергетики и «декоммунизацией» инфраструктуры.
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«Товарищи решили, что с социализмом у них тоже не сложилось, и теперь они будут меритократами. Я не буду углубляться в то, что идеология – это по определению система взглядов и отношений к тем или иным вопросам. Быть ли частной собственности? Мы идём национализировать вон то предприятие, или нет? Землю можно продавать, или только сдавать в аренду? А меритократия – это вообще-то власть достойных, а вовсе не власть клоунов и шоуменов», - заключает Михаил Чаплыга.
Ранее, как сообщает Politeka, он высмеял украинскую власть в своей «молитве анархиста».
Также Чаплыга призвал Украину отстаивать на международной арене только собственные интересы.