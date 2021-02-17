Пролоббированое владельцами агрохолдингов выборочное снижение НДС для агросектора, украинцам обойдется в 8 миллиардов гривен

Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире программы «Час Голованова» на телеканале «Украина 24».



"В конце года парламент принимает решения и снижают НДС для сельхозолигархов, в частности для Веревского. Цена вопроса Знаете какая? Сколько Веревский получит в этом году? 8 миллиардов гривен", - рассказал Ляшко.



По его мнению, такие действия властей, особенно в условиях коронакризиса, являются недопустимыми. Ведь на эти деньги можно было бы закупить вакцину от ковида для всех украинцев и повысить зарплату медикам, которые борются за их здоровье, а не увеличивать доходы владельцев агрохолдингов.



«За 8 миллиардов гривен можно было бы в 5 раз больше купить вакцины, чем надо. Могли бы продавать вакцину в Европу, где сегодня дефицит. Или вместо того, чтобы дарить 8 миллиардов гривен Веревскому и другим олигархам, надо было эти деньги направить на повышение зарплат для медиков», - считает Ляшко.



Напомним, законопроект, который предусматривает снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14% (№3656), Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года, президент его еще не подписал. В первую очередь снижение коснется производителей сырья - семян подсолнечника и льна, зерновых культур. По оценкам участников рынка, если закон вступит в силу, государственный бюджет Украины потеряет от 8 до 16 миллиардов гривен.



Ранее эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что выборочное снижение НДС для аграриев пролоббировано отдельными производителями и не будет способствовать повышению доступности продуктов питания для населения.



В свою очередь Федерация работодателей Украины обратилась к президенту с призывом ветировать закон о снижении НДС для аграриев как такой, что искажает конкуренцию на рынке.