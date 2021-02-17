Украине независимость далась достаточно легко

Об этом рассказал историк и политолог Кость Бондаренко в эфире программы «Культ личности» Руслана Бизяева.

«Сейчас историки начинают говорить, что это многовековая борьба. Дело в том, что на самом деле, не было постоянной традиции. Организация украинских националистов, которая появилась после Первой мировой, войны была достаточно региональным явлением и не охватывала своим действием всей территории Украины», - сказал он.

По словам Бондаренко, движение диссидентов было скорее не про независимость, а за права человека в рамках СССР.

«Я очень хорошо помню, как в 1989 до начала 1990 года диссиденты боялись слова независимость. Движение диссидентов в то время называлось «Народное движение Украины за перестройку». Я это рассматриваю, как гениальную авантюру Леонида Кравчука и нескольких представителей КГБ УССР, которые создали некое движение, какое Кравчук рассматривал исключительно как некий элемент собственной политической борьбы», - добавил историк.

Бондаренко уверен, что киевский патриархат – это отголоски времен Семичастного. Семичастный – это бывший председатель КГБ СССР в 60-тые годы.

«Семичастный содействовал ранней карьере патриарха Филарета, который в то время еще был Денисенко – молодым парнем, получил путевку в жизнь, направление в духовную семинарию. История Семичастного еще требует своего изучения. Это полуконспирологическая картина. Мечтаю написать книгу, в которой будет одна из глав называться «Семичастный, как предтеча украинской независимости», - резюмировал он.

Напомним, ранее Politekа публиковала слова политолога Тараса Загороднего о том, что политики лукавят, когда говорят, что хотят народовластия.

Также ранее сообщалось, что адвокат Януковича опроверг вручение подозрения экс-президенту в госизмене за Харьковские соглашения.