После либертарианства и социализма партия «Слуга народа» написала на своём знамени вот уже третью идеологию – меритократию, то есть власть наиболее достойных

Что это означает на практике, рассказывает политический аналитик Михаил Чаплыга в видеоблоге «Чаплыга без вопросов».

«Дело в том, что меритократия – это способ реализации, механизм, но никак не идеология. Это – процесс забивания гвоздей молотком, а не сам молоток. Идеологией может быть коммунизм, социал-либерализм, консерватизм – выбирайте по вкусу. Способ её реализации, утверждения в обществе, формирования исполнительной вертикали – это меритократия, то есть конкурсы, определение авторитета человек, его знаний, способностей. Но товарищи не совсем поняли, что это такое», - полагает он.

Но известный экономист Юрий Атаманюк недавно предложил «слугам» дельный вариант. Если уж они объявили себя меритократами, назвать методологию идеологией, то им самим лучше назваться какистократами. Этот термин был введён в XVII веке как антоним к слову «аристократия», и означает «власть наихудших». Власть недостойных, отбросов, идиотов – такая, при которой идёт отрицательный отбор.

«Я считаю, что для такой партии этот термин подходит лучше всего», - говорит Михаил Чаплыга.

Ранее, как сообщает Politeka, он указывал, что партия «Слуга народа» уже не может монопольно контролировать Верховную Раду, и вынуждена идти на коалицию.

Также Чаплыга отмечал те опасения, которые в Офисе президента вызывают президентские амбиции Дмитрия Разумкова.