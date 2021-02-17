Историк и политолог Кость Бондаренко в эфире программы «Культ личности» Руслана Бизяева рассказал про становления украинской олигархии и заявил, что Кучма стал отцом всех украинских олигархов.

«Дело в том, что процесс становления украинской олигархии можно разделить на два этапа. Первый этап – это создание суперолигарха. Суперолиграх – это Павел Лазаренко, который фактически решил установить свой контроль над всей страной», - сказал Бондаренко.

По словам историка, Кучма был абсолютно доволен, ведь Павел Лазаренко был человеком, который готов был брать ответственность за ситуацию в экономике, исправить ситуацию, показать рост и поставить точку в кризисе.

«То что он себе там что-то в карман берет, так это уже его дело – главное, чтобы народ был доволен. Павел Лазаренко получил возможность фактически действовать таким образом, которым действовали разве что какие-то герои злых вестернов в американском кинематографе», - добавляет он.

Как сообщает Кость Бондаренко, у Павла Лазаренко был обычный подход: на госпредприятие ставился директор с четким указанием.

«Ты должен покупать газ или энергоресурсы у этой компании, по вот этой цене. А продавать свою продукцию только вот этой компании, по вот этой цене. Через год предприятие банкротилось, директору давали возможность уехать куда-то на запад и безбедно там доживать свой век, в лучшем случае, если не заканчивалось это автокатастрофой или еще чем-то», - рассказывает политолог.

В итоге, по словам Бондаренко, предприятие приватизировалось, выставлялось на торги, как обанкротившееся. За это время огромнейшая дельта взималась с этого предприятия.

«То есть все это функционировало во всей Украине, кроме одной области – Донецкой, где местные элиты взбунтовались и решили, что пора перестать стрелять друг друга, потому что нас фактически перестреляют другие. Донецкая элита бросила вызов Днепропетровской элите», - резюмировал он.

Напомним, ранее Politekа публиковала слова политолога Тараса Загороднего о том, что политики лукавят, когда говорят, что хотят народовластия.

Также ранее сообщалось, что адвокат Януковича опроверг вручение подозрения экс-президенту в госизмене за Харьковские соглашения.