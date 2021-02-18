В оппозиции роль депутата очень отличается от роли депутата, который находится при власти, поскольку он не несет никакой персональной политической ответственности за то, которое происходит в городе или в стране.

Об этом сказала нардеп от фракции "Слуга народа" Галина Янченко в программе "Романенко Беседы".

"Ключевая история в парламенте заключается в том, что любой закон должен набрать 226 голосов. И здесь начинаются моменты. И в этом плане, кстати, в Киевраде я же была, фактически в оппозиции, хочу сказать, что в оппозиции роль депутата оппозиционного очень отличается от роли депутата, который находится в коалиции, или во власти. В оппозиции депутат может все критиковать, он может разносить все инициативы власти и при этом не нести никакой персональной политической ответственности за то, которое происходит в городе, или в стране. В то время, как депутат, условно говоря, из коалиции, или во власти - он мало того, что должен придумать, как разрешить какую-то кризисную ситуацию. Потом ты его должен прописать, а потом ты под него должен найти 226 голосов", - сказала Галина Янченко.

Она отметила, что последние полтора года легче посчитать когда не было кризисных ситуаций в стране, чем когда они были.

По ее словам, собрать 226 голосов не всегда возможно и где-то это невозможно через группы влияния и субъективные интересы. При этом, на разработку решения и сбор поддержки идут недели.

"С одной стороны, ты должен переговорить со всеми фракциями, снять их страхи, ты должен договориться. А иногда интересы разных фракций прямо противоположные. Например, когда одна тебе фракция говорит, что если у тебя есть один предохранитель - это не снятие неприкосновенности, потому что есть один предохранитель. А другая фракция говорит, так вы же сняли почти все, оставили депутатов в трусах, типа голых. Поставьте туда предохранители, чтобы что-то было сложнее и так далее. И ты должен их как-то посадить вместе за стол, договориться, чтобы в ключевой момент на табло засветилось 226 плюс. Работа реально адская", - добавила Янченко.

Напомим, как сообщала Politeka, по мнению политолога Загородния - в политике выигрывает тот, кого очень недооценивают.

Также Politeka сообщала, что Юрий Романенко в своем блоге рассказал, что, пользуясь падением рейтингов Зеленского, Разумков начал собственную политическую игру, чтобы повысить свой уровень субъектности и объяснил, чем это может быть опасно для национальной политической системы и для самого Разумкова.