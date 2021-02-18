Николай Томенко рассказал о парламентских парадоксах

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Далее приводим слова автора без комментариев.

Мы уже привыкли, что украинские политики действуют по собственным уникальным правилам, которые прямо противоположны устоявшимся в мире.

Оппозиция считает вполне политически приличным голосовать за бюджет и кадровые решения, чтобы получать определенные финансовые или управленческие привилегии.

Зато власти в понимание монобольшинство активно проваливает Законы и кадровые назначения Президента и Правительства. В последнее время становится модным использовать традиционный оппозиционный инструмент контроля за властью через создание временных следственных комиссий властной фракцией!

Беспощадно "Слуги народа" создали следственную комиссию о «возможном бездействии» украинской железной дороги", сегодня в повестке дня - временная следственная комиссия о нарушении прав ребенка, а в озвученных планах одного из депутатов партии Зеленского - еще одна следственная комиссия о злоупотреблении монопольным положением на энергорынке.

Итак, властные депутаты активно расследуют или делают вид, что расследуют злоупотребления власти, к которой сами принадлежат?!

В то же время, те фракции, что относят себя к оппозиции ни одной активной деятельности не проводят: ни о следственных комиссиях, ни о внеочередных заседаниях мы давно уже не слышим.

Но самое печальное, что как монобольшинство в понимание коалиция так и меньшинство в понимании оппозиция до сих пор вне закона. После "конституционного переворота" времен Януковича из регламента убрали статьи о статусе и полномочиях парламентской коалиции и оппозиции и до сих пор их не восстановили.

Поэтому и получается, что провластные депутаты действуют как оппозиция, а оппозиция из прагматических соображений утром делает заявления «о преступной власти», а вечером голосует в поддержку этой власти!

Такова она парадоксальная и циничная украинская политика.