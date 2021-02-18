Дефицит мощности энергосистемы, который возник этой зимой и угрожал веерными отключениями, может повториться следующей зимой из-за требования Нацплана по сокращению выбросов на теплоэлектростанциях и теплоэлектроцентралях, поскольку без финансирования экологические модернизации не выполняются, а энергоблоки будут выведены в очень длительные ремонты

Об этом заявил заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

"Сегодня Нацплан у нас не выполняется. Не выполняется по определенным причинам, по определенным обстоятельствам. В первую очередь это отсутствие механизма финансирования его реализации, исполнения. Мы проводили исследования, заказывали, как это происходило в Европе. Например, Польша, Германия, Чехия – они реализовывали эти меры за счет государственной помощи. У нас на сегодня такой возможности нет", - рассказал Немчинов.

Поэтому, по его словам, прежде всего необходимо определиться с механизмом финансирования реализации Нацплана, чтобы обеспечить экомодернизацию.

"Первый шаг-это механизм финансирования. Мы должны рассмотреть все возможности, каким образом мы можем профинансировать экологическую модернизацию", - подчеркнул Немчинов.

Он также отметил, что в случае неспособности выполнять Нацплан, страна получит дефицит тока в энергосистеме и в следующем году.

"Мы сейчас пытаемся моделировать ситуацию, что будет, если мы не сможем его выполнять, то есть, если нам придется к 2029 году, условно говоря, потерять эти мощности. По моему мнению, здесь, в принципе, даже моделировать не нужно. Это приведет к существенному дефициту электрической энергии в системе", - считает Немчинов.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" сообщили, что без корректировки условий Нацплана по сокращению выбросов в Украине возникнет острый дефицит электроэнергии, что может привести к необходимости ограничивать потребителей тока для обеспечения баланса в системе.

В то же время компания "Донбассэнерго" предлагает отсрочить выполнение мероприятий Нацплана по сокращению выбросов, ведь пока отсутствует механизм финансирования экологической модернизации ТЭС, его надо разработать в условиях нового рынка электроэнергии. Об отсутствии финансовых источников для выполнения Нацплана говорят и в госкомпании «Центрэнерго».

Справка. Национальный план сокращения выбросов утвержден в 2017 году, он, в частности, определяет намерения Украины как члена Энергетического сообщества существенно сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота и пыли от ТЭС и ТЭЦ Украины, мощность которых составляет 50 МВт и более.