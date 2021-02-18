Украина должна принять долгосрочную стратегию развития «зеленой» энергетики с четким определением доли зеленой генерации энергобалансе страны, с учетом требований по сокращению выборов СО2
Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Марис Куницкис в ходе выступления на Всеукраинского Форума «Украина 30».
«Со своей стороны, мы, как социально ответственный бизнес, готовы пойти навстречу, предоставить экспертизу и начать конструктивный диалог с государством ради общих целей, ради евроинтеграции и ради поддержки целей Green Deal», – отметил генеральный директор ДТЭК ВИЭ.
Первоочередным шагом власти должно выполнение обязательств, предусмотренных в Меморандуме с инвесторами и законе №810-IX от 21.07.2020.
Именно нарушение государством взятых на себя обязательств перед инвесторами в возобновляемые источники энергии привело к прекращению внешних инвестиций в Украину.
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«Большая часть привлеченного финансирования приходится именно на внешние инвестиции, которые стали серьезной основой для развития сектора зеленой энергетики в Украине. В то же время, у инвесторов есть кредитные обязательства по займам на строительство станций, которые обходятся в 2-3 раза дороже, чем в Европе. Поскольку рисковой уровень в Украине выше, финансирование новых проектов за счет кредитных средств обходится дороже», - Марис Куницкис.