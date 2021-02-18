Депутат фракции "Голос" побил стендапера в ночном клубе во время его выступления, поскольку тот матерился. В партии лишь высказали обеспокоенность.

Об этом сказал политолог Виктор Таран в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

"Скандал с фракцией "Голоса", который был позавчера. Я не знаю, обсуждали ли вы это. Когда депутат от "Голоса" побил в клубе ночному стендапера, который там выступал... За матерные слова. Он говорит: "Подождите, я же стендапер". Было анонсировано 18+. А он был то ли пьяный, то ли что. Начал биться и все... И партия "Голос" написала "Мы обеспокоены этими событиями". И все. То есть, его даже из фракции не исключили. Пусть не депутатский мандат - он должен был по крайней мере сделать заявление. Ничего", - сказал Виктор Таран.

Он отметил, что наблюдал за киевским пабликом "Голоса", и очень многие люди, которые волонтерили и работали на партию, с возмущением сказали, что "Голос" - до свидания, больше их голоса не увидят".

По его словам, сейчас партия "Голос" является объективно основным конкурентом для "Европейской Солидарности" и Петра Порошенко. Однако, те вещи, которые происходят вокруг партии, - очень неоднозначны.

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