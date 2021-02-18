В эфире программы «Культ личности» Руслана Бизяева историк и политолог Кость Бондаренко рассказал о неблагоприятных условиях каденции Кравчука, которые привели к его конфликтам с другими представителями власти.

Он рассказал, что Кравчук унаследовал от Советского Союза экономический кризис, который начался в 1989 году. Тогда Кравчук сделал ставку не на компартийную элиту при строительстве своей вертикали, а на партийно-хозяйственный актив - не на первых секретарей обкомов партий, а как раз на председателей исполкомов именно хозяйственных структур.

«Более того, он пытался управлять страной, в которой было 25 мини-парламентов фактически, и пытался как бы совмещать некоторые элементы демократии с постсоветскими какими-то веяниями, последствиями постсоветских реформ. В результате у него получилась серьезная каша: он вступил в конфликт с парламентом, с правительством, начал терять поддержку. Соответственно, в результате в 1993 году он понял, что ситуацию он держать в руках не может и надо идти на досрочные выборы, на которых он хотел переподтвердить свой мандат», - рассказывает Бондаренко.

При этом историк говорит, что за Кравчуком стояли тогда элиты, которые были именно украинские.

«Элиты тогда были изначально украинскими. Кто скажет, что представители партийно-хозяйственной номенклатуры были какими-то чужими элитами? Они были все с Украины», - отмечает Бондаренко.

В пример он приводит Павла Лазаренко, который возглавил Днепропетровскую область и стал одним из столпов власти Кравчука и говорит, что таких местных элит было достаточно много.

«Это были столпы местного нобилитета, вокруг них формировались и красные директора, и председатели колхозов зажиточные, формировались вокруг них другие личности, которые фактически могли дать и какие-то деньги на кампанию, если надо и так дальше», - говорит Бондаренко.

Напомним, Politeka сообщала, что Бондаренко также заявлял, что Лазаренко получил возможность фактически действовать таким образом, которым действовали разве что какие-то герои злых вестернов.

Также ранее Снегирев заявил, что Кравчук пытается переложить ответственность за провал ТКГ и Минска на плечи украинцев.