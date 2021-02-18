Все ключевые сроки исполнения Минских соглашений истекли еще где-то в 2015 году. Такую мысль высказал политолог Руслан Бортник в своем новом блоге

«Стабильного политического урегулирования какого-либо не достигнуто. Конфликт находится в мягкой, теплой стадии, которая постоянно генерирует новые смерти, новые человеческие трагедии», - заявил Бортник.

По словам политолога, сегодня складывается впечатление, что цели сторон абсолютно разные.

«Если Украина при поддержке Германии, Франции частично пытается демилитаризировать конфликт путем заморозки, то Россия настаивает именно на политическом урегулировании», - добавил он.

Бортник считает, что Россия не хочет иметь дело с замороженным конфликтом, цена которого в значительной мере будет лежать на российских плечах, и Россия в какой-то мере противодействует демилитаризации этого конфликта.

«Вот эта дискуссия завела Минские переговоры в тупик, что чревато новыми обострениями», - резюмировал он.

Напомним, ранее Politeka приводила слова Бортника о том, что на Донбассе существует угроза новой эскалации конфликта.

Кроме того, Дмитрий Снегирев ранее заявил, что давление на Россию из-за Нормандского формата не имело последствий.