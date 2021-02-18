Каковы дальнейшие перспективы «слуг народа» в Верховной Раде, да и самого нынешнего состава парламента? Слухов ходит много, предположений высказывается ещё больше, но никакой ясности пока что нет.

Своим взглядом на ситуацию в программе «Романенко. Беседы» делится депутат Верховной Рады от этой партии Галина Янченко.

«Первый вопрос – это досрочные перевыборы парламента. Разговоры о них начались ещё с первой недели работы нового состава Рады. Эту тему раскручивают ЕС и ОПЗЖ, поскольку такие выборы были бы выгодны только им. Ведь их рейтинг сейчас выше, чем доля депутатов в нынешнем составе парламента. К тому же у них есть или были мощные телеканалы», - отмечает политик.

Янченко напоминает: для запуска досрочных выборов существует прописанная процедура. Из тех, кто может её реализовать, никто в таких выборах не заинтересован, особенно сейчас. По её мнению, с практической точки зрения перевыборы в ближайшее время невозможны. Скорее всего, нынешний состав Верховной Рады будет работать до конца своей каденции.

«Досрочные перевыборы парламента всегда или почти всегда ведут к политическому кризису. Но в нынешней ситуации, учитывая и пандемию коронавируса, и другие факторы, это был бы не просто политический кризис, а политический хаос. Это сейчас не в интересах власти, не в интересах страны. Поэтому мой прогноз: досрочных выборов не будет», - заключает Галина Янченко.

Ранее, как сообщает Politeka, она отмечала: не все украинцы могут рассчитывать на такую пенсию, на которую можно выжить.

Также Янченко высказывала своё мнение о детях Донбасса.