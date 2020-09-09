Депутат від фракції "Слуги народу" Галина Янченко образливі висловилася про дітей Донбасу



Як передає Politeka.net, народна обраниця неоднозначно описала школярів з ОРДЛО в прямому ефірі телеканалу "NewsOne" (щоб подивитися видое, доскрольте сторінку до кінця)

"Цього року в школу пішли діти, народжені в 2013-14 році. На Донбасі - це діти, які все життя живуть в обстрілах, війнушках, підвалах, немиті та нерозчесані", - заявила вона в прямому ефірі.

Сама нардеп пізніше вибачилася за своє висловлювання:

Нагадаємо, що раніше розмірковуючи на тему розподілу соціальних виплат і категорій громадян, які можуть розраховувати на грошову допомогу, нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова грубо висловилася про дітей з незабезпечених сімей, назвавши їх «низької якості».

Зазначимо, що психолог вже оцінила стан нардепа Галини Третьякової після її висловлювання про дітей.

Фахівець впевнена, що політик втратила нитку реального життя, і такі слова можуть бути пов'язані з дитячою травмою.