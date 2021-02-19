Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) должен немедленно запретить импорт российской электроэнергии, который подрывает энергонезависимость страны.
Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в эфире телеканала «Украина24».
«Почему мы продолжаем покупать электроэнергию из страны-агрессора? Почему мы продолжаем отправлять свои деньги не украинскому шахтеру и энергетику, а российскому? Почему мы продолжаем давать им деньги на которые они убивают украинцев на востоке Украины?», - заявил нардеп.
По его словам, СБУ и СНБО должен принять аналогичные меры против импорта российского тока как и те, что несколько недель назад были введены для защиты информационного пространства от страны-агрессора.
Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси с января 2021 года. В феврале начались поставки из России. Всего по состоянию на 19 февраля было импортировано 480 млн кВт часов на сумму 770 млн грн.
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Против импорта выступили крупнейшие украинские ТЭЦ, которые 15 февраля обратились к правительству с требованием немедленно запретить импорт и созвать Антикризисный энергетический штаб. По информации ТЭЦ, импорт может привести к остановке работы станций и срыву отопительного сезона.