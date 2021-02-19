Верховная Рада поддержала за основу законопроект 4643-д, которым предлагается механизм доступной растаможки ввезенных авто в течение 180 дней. Згідно із законопроєктом, формула не будет зависеть от стоимости машины, а только от возраста, объема и типа двигателя. Право на такую растаможку получат водители, которые будут регистрировать не более одного авто на человека.
Однако принятие этого законопроекта лишь частично решает проблему людей по растаможке их авто», - считает представитель депутатской группы «Партия «ЗА БУДУЩЕЕ» Сергей Рудык.
По его словам, единственный плюс проголосованного сегодня законопроекта в том, что он даст возможность снять вопрос штрафования людей, которые продолжают ездить на таких автомобилях.
«Наша депутатская группа призывает подойти к этому вопросу комплексно. Проголосованный законопроект – это лишь временная мера, которая не решит проблему с растаможкой. Потому что он только для отдельной категории авто, и только на ограниченный период времени. Мы же хотим разрубить этот «гордиев узел» и отменить акцизный налог на транспортные средства полностью – как не оправдал себя», - считает депутат.
Чтобы сделать это, по словам Рудыка, парламенту нужно вернуться к законопроекта №3704, даже если для этого нужно будет провести внеочередную сессию.
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«Почему законопроект № 3704? Потому, что этот документ решает комплексную проблему людей, которые борются за свои права на дешевую растаможку. Он решает эту проблему в корне раз и навсегда. И мы больше к ней не вернемся», – утверждает Сергей Рудик.
Напомним, законопроект № 3704» о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упорядочения структуры акцизного налога " предлагает растаможку автомобилей с иностранной регистрацией на льготных условиях. Положения этого проекта касается всех авто с европейской регистрацией, которые были ввезены в Украину до 31 декабря 2020 года. К ним относятся легковые и коммерческие авто, которые были выпущены после 1995 года и соответствуют экологическим стандартам не ниже «евро-2». Положения законопроекта не распространяются на авто, которые происходят из страны, признанной государством-оккупантом (агрессором) в соответствии с законом.