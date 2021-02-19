Коррупционные схемы НАК "Нафтогаз Украины" с закупкой труб у завода "Интерпайп" Виктора Пинчука привели к необоснованному росту тарифов на природный газ для населения.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко, пишет "РБК-Україна".

"Все трубы для бурения, обсадные, насосно-компрессорные, они поставляются из одного источника - это компания "Интерпайп", знаменитая. Ни одна другая компания не может поставить эти трубы, даже ввели импортные пошлины для того, чтобы только эти трубы лежали на складах НАК "Нафтогаза", которые сегодня мы оплатили в наших платежках", - сообщил нардеп.

Кучеренко призвал правоохранительные органы расследовать коррупционные схемы по закупке государственным "Нафтогазом" трубной продукции в компании олигарха Виктора Пинчука.

"Эта вся схема, поверьте, будет бесконечной, пока граждане Украины - владельцы НАК "Нафтогаз Украины" - жестко не сформулируют свое требование - ликвидация НАК "Нафтогаза", следствие и ответные действия в отношении преступников, которые возглавляют эту структуру последние годы", - подытожил Кучеренко.

Напомним, по данным системы ProZorro, крупнейшим поставщиком трубной продукции для НАК "Нафтогаз Украины" с 2014 года является компания "Интерпайп Украина" Виктора Пинчука.

За период с 2014 по 2020 год "Интерпайп Украина" заключила с дочерней компанией "Укргаздобыча" 340 контрактов на сумму 16 млрд гривен.

Летом 2020 года по инициативе двух компаний Виктора Пинчука - "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" и "Интерпайп Нико Тьюб".

Минэкономики ввело заградительные пошлины на импорт труб для нефтегазовой отрасли против крупнейших мировых производителей и поставщиков трубной продукции.