Политический обозреватель Руслан Бизяев в своем новом блоге на YouTube рассказал о попытках Китая выйти на мировой рынок и объяснил, в чем основная проблема Шелкового Пути

«Не увенчалась пока успехом попытка выйти в Атлантику. Китай хотел построить альтернативу Панамскому каналу и составить конкуренцию США, рассчитывая на военно-техническую помощь России, но США, надавив на правительство Никарагуа добрым словом и полновесным долларом, заблокировало этот проект. Кстати – проект этого канала был в зоне ответственности одной из пяти компаний, которые сейчас подали в суд на Украину по делу «Мотор Сичи». И тут не обошлось без США как видите», - говорит Бизяев.

По его словам, Северный Морской путь также до 2019 года был у Пекина не в первом приоритете.

«А сейчас там боками трутся США, Россия, Британия и Франция. И не факт, что Пекину достанется место под холодным северным Солнцем», - добавляет Бизяев.

Политолог задается вопросом, в чем же основная проблема Шелкового Пути? Не хватает политической воли? Ресурсов и технологий? Геополитического веса КНР?

«Нет. Не хватает искусства колонизации. Да-да – вы не ослышались. Именно на это искусство обращал внимание тот же адмирал Мэхен. Китай никогда колонизировать никого не умел. Ни в эпоху Тан, когда они доплыли аж до Мадагаскара, ни сейчас. Ни одной колонии они так и не завели за все 3,5 тысячи лет. Даже сейчас. По данным исследования 2019 года более 70% бунтовщиков в Гонг-Конге были в возрасте до 30 лет. Если учесть, что Китай вернул Гонг-Конг в 1997 году, то получается, что большинство из них банально не помнят историю Британского владения. Они были тогда слишком маленькие, или вообще родились уже в Китае. То есть Китай за 22 года так и не смог ничего предложить своей исторической территории, чтобы его полюбили и начали считать своим», - резюмировал он.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что Бизяев заявил, что Центр влияния перешел с Уолл-стрит к Кремниевой долине.

Кроме того, по словам Бизяева, Европа форсирует переход на альтернативную водородную энергетику.