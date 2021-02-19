Процентная ставка по кредитным обязательствам АО «Укрзализныця» перед российским Сбербанком существенно завышена, в связи с чем компания переплачивает порядка 320 млн грн в год

Соответствующие данные опубликовал телеграмм-канал " Кирпы на вас нет", пишет Знай.

Так, долг Укрзализныци перед банком составляет 206 млн долларов. Летом компания заявила, что реструктуризировала все долги, однако информации относительно процентных ставок бывший глава Правления Укрзализныци Иван Юрик не озвучивал. Реально же ставка по кредитам осталась на прежнем уровне – 12%.

«Долг перед банком – 206 млн долларов. По ставке 12% годовых Укрзализныця платит российскому банку 25 млн дол. США, в то время как реальная стоимость этого кредита должна была составить 14 млн дол. США. Получается, что Укрзализныця переплатила Сбербанку 11 млн дол. США, - пишет телеграмм-канал.

Эксперты заявляют, что за такие договоренности ответственен бывший Председатель, а ныне член Правления Иван Юрик, который отвечал в Укрзализныце за финансовые вопросы.

Напомним, в конце июля 2020 года АО "Укрзализныця" заявила об успешном завершении сделки по реструктуризации долга на сумму около $200 млн, подлежащего погашению до конца июля проглого года. По словам и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Ивана Юрика, финализация процесса реструктуризации финансового долга перед Сбербанком якобы положительно отразилось на состоянии ликвидности компании.

При этом новый глава компании Владимир Жмак через 3 месяца после этого заявил, что АО "Укрзализныця" по итогам 2020 года ожидает получить убыток в размере 12-14 млрд грн.