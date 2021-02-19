Компания «Интерпайп» олигарха Виктора Пинчука не отрицает аренду земельного участка в аннексированном Россией Крыму, но при этом опровергла осуществление арендных платежей в бюджет крымских властей.

Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление компании, передает Знай.ua.

«ПАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод» не осуществляло никаких платежей в бюджет Крыма после оккупации полуострова», - сообщил «Интерфакс-Украина».

Никаких дополнительных комментариев об аренде земельного участка компания Виктора Пинчука не предоставила.

Сам факт наличия договора об аренде участка 1,8 га возле Ялты «Интерпайп» Пинчука не опроверг.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что так называемый «Арбитражный суд» оккупированного Крыма 4 февраля 2021 года постановил расторгнуть договор аренды земельного участка под Ялтой с компанией Виктора Пинчука «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод».

По данным «суда», договор должен быть расторгнут в середине марта 2021 года из-за задержек с оплатой арендной платы. Долг крымские власти оценили в 500 тыс. рублей. Эта задолженность сформировалась после апреля 2015 года.

При этому «суд» Крыма подтвердил, что с 18 марта 2014 г. (момент аннексии) до 10 апреля 2015 года «Интерпайп» выполнял договора аренды в том числе в части внесения арендной платы.