Компания «Интерпайп» олигарха Виктора Пинчука не отрицает аренду земельного участка в аннексированном Россией Крыму, но при этом опровергла осуществление арендных платежей в бюджет крымских властей.
Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление компании, передает Знай.ua.
«ПАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод» не осуществляло никаких платежей в бюджет Крыма после оккупации полуострова», - сообщил «Интерфакс-Украина».
Никаких дополнительных комментариев об аренде земельного участка компания Виктора Пинчука не предоставила.
Сам факт наличия договора об аренде участка 1,8 га возле Ялты «Интерпайп» Пинчука не опроверг.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Украинская девушка Бонда Куриленко посветила бюстом в слишком эффектном декольте: "Интересная поза"
Полякова застукала свою 15-летнюю дочь за шалостями на диване с парнем: "Маша..."
Баловница Астафьева засняла подопечную Потапа Андраде в раздевалке: "Есть за что подержаться..."
46-летняя тайная жена Олега Винника в пышном платье заткнула за пояс молодых красоток: «Лапочка»
Напомним, накануне СМИ сообщили, что так называемый «Арбитражный суд» оккупированного Крыма 4 февраля 2021 года постановил расторгнуть договор аренды земельного участка под Ялтой с компанией Виктора Пинчука «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод».
По данным «суда», договор должен быть расторгнут в середине марта 2021 года из-за задержек с оплатой арендной платы. Долг крымские власти оценили в 500 тыс. рублей. Эта задолженность сформировалась после апреля 2015 года.
При этому «суд» Крыма подтвердил, что с 18 марта 2014 г. (момент аннексии) до 10 апреля 2015 года «Интерпайп» выполнял договора аренды в том числе в части внесения арендной платы.