Колонизация, в ее мягкой или жесткой форме – это искусство. Об этом в своем новом блоге на YouTube рассказал политический обозреватель Руслан Бизяев.

«Берём Англию. Англия умеет колонизировать. Исторически. Буры, насмерть воевавшие с англичанами в конце XIX-начале XX века, через 12 лет добровольно пошли воевать за англичан с немцами. То есть добровольно подавили восстания немецких колонистов в Южной Африке, захватили немецкие колонии и поехали добровольцами воевать в Европу. Хотя до этого война была жестокая и на их территории (то есть с массовыми жертвами среди их мирного населения)», - рассказывает Бизяев.

Он добавляет, что в 20 веке у британцев учились и США, и Германия, и СССР. С разной, естественно, степенью успешности.

«Получилось более или менее у США и СССР. С распадом СССР современная Россия пытается вернуться в эту игру. Северный Морской путь и военно-морская база в Судане — это попытка переиграть ошибки СССР по новым правилам. В 2019 году перевалка грузов всех потов Российской Федерации превысила показатели всего СССР – более 1,1 млрд. тонн грузов. А уже в 2030 грузовые потоки по Северному Морскому пути должны превысить аналогичные советские в десять раз- с 8 до почти 80 млн. тонн в год. Сейчас пока перекрывают только втрое», - утверждает Бизяев.

Политолог задается вопросом, станет ли повторенье старого качеством нового?

«Никто не собирается в этом десятилетии отдавать море просто так. Кто владеет морем – тот владеет миром наставлял всех будущих мастеров геополитики адмирал Мэхен», - резюмировал он.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что Бизяев заявил, что Центр влияния перешел с Уолл-стрит к Кремниевой долине.

Кроме того, по словам Бизяева, Европа форсирует переход на альтернативную водородную энергетику.